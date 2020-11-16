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Aktüel Uşak'ta pencereden alt katın balkonuna düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Aktüel

Uşak'ta pencereden alt katın balkonuna düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:41:02 -
Uşak'ta pencereden alt katın balkonuna düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde pencereden düşen 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki evde yaşayan Saime Samancı, dengesini kaybederek yatak odasının penceresinden düştü.

Alt kattaki balkona düşen kadını gören komşusu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı halde 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Samancı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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