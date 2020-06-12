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Uşak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:15:37 -
Uşak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veysel Candan (52) idaresindeki 45 KB 8070 plakalı otomobil, Eşme-Denizli çevre yolu Yeşilkavak Kavşağı'nda, Behçet Sosa (37) yönetimindeki 64 EG 208 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Sosa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Behçet Sosa'nın cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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