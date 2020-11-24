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Aktüel Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:07:56 -
Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide ölü bulunan ve otlattığı koyunların çalındığı tespit edilen Gülşen Gündüz'ün öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında, tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.D. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Uşak E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Bayram Kocamış, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yaklaşık 19 aydır tutuklu bulunduğunu aktaran Kocamış, "Üzerime atılı suçlamaları işlediğime dair herhangi bir kamera kaydı ya da başka bir şey yoktur. Dışarıda ailem mağdur durumda. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Dinar T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yılmaz Kocamış ile Uşak E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Kocamış da hakkındaki suçlamaları reddedip tahliye talep etti.

Hayatını kaybeden Gülşen Gündüz'ün kızı Sevgi Soyak, "Annemi öldürdüler. Bir süre sonra babam da dayanamadı, öldü üzüntüden. Bizi de öldürdüler. Asıl mağdur olan bizleriz. Hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Savunmaların ardından sanıklara, olay gününe ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletilerek, savunmaları alındı.

Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Cinayet

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (68) akşam köye dönmeyince yakınları, kayıp başvurusu yapmıştı.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi ertesi gün sabah saatlerinde köye 4 kilometre mesafede bulunmuştu.

Olaya ilişkin yakalanan 5 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Z.D. ve A.K. önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.







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