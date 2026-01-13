  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu'nun her adımı savaşı tetikliyor Ekrem’in İBB’deki adamı Ali Kıdık THY’ye iftira atınca uçuş yasağı aldı İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı
Yerel Uşak’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Uşak’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uşak’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Uşak-İzmir kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı. Yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen B.A. (42) yönetimindeki 31 AHG 301 plakalı tır, Ürünköy köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen H.T. (57) idaresindeki 03 VL 086 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden B.A. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve kara yolunu kapatan tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23