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Aktüel Uşak'ta evlerden çaldığı ayakkabıları komşu illerde satan zanlı tutuklandı
Aktüel

Uşak'ta evlerden çaldığı ayakkabıları komşu illerde satan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:02:13 -
Uşak'ta evlerden çaldığı ayakkabıları komşu illerde satan zanlı tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çok sayıda apartmandan çaldığı ayakkabıları İzmir ve Denizli'de satan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Cumhuriyet, Durak ve Kemalöz mahallelerindeki apartmanlardan ayakkabı hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, B.M'nin çaldığı ayakkabıları otobüsle İzmir ve Denizli'ye götürerek sattığını belirledi.

B.M, Denizli Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına alınarak kente getirildi.

İncelemelerde 34 hırsızlık olayından suç kaydının bulunduğu öğrenilen B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde B.M'nin apartmanlardan çaldığı ayakkabıları çöp poşetlerine koyarak götürmesi yer alıyor.

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