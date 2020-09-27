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Aktüel Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli yakalandı
Aktüel

Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:50:18 -
Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki Afganistan uyruklu kızın annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Afgan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.F.K'nin (23) Kemalöz Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ünalan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.F.K. (23), evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı vatandaşı Z.K'nin annesi Mahsume K'yi (38) 25 Eylül'de bıçakla yaralamıştı.

Mahsume K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

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