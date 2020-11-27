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Aktüel Uşak'ta cinayetten aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

Uşak'ta cinayetten aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:53:25 -
Uşak'ta cinayetten aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta "kasten adam öldürme" suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki otomobil, Uşak-Ankara kara yolunda durduruldu. 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen otomobillerdeki 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.A'nın başkasının adına düzenlenmiş bir kimliği kullandığı ve "kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

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