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Aktüel Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:51:37 -
Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde T.S. ile E.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Ç. T.S'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye idari para cezası kesildi.

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