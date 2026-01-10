  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Uşak'ta basın bayramı! Başkan Özkan Yalım'dan gazetecilere tam destek sözü geldi
Yerel

Uşak’ta basın bayramı! Başkan Özkan Yalım'dan gazetecilere tam destek sözü geldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Uşak’ta basın bayramı! Başkan Özkan Yalım'dan gazetecilere tam destek sözü geldi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Dörtyol Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen özel yemekte bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gazeteciliğin önemi ve yerel medyanın desteklenmesi vurgulandı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, gazetecilik mesleğinin önemi ve yerel medyanın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yalım, gazetecilerin toplumun bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek, basın mensuplarının görevlerini icra ederken karşılaştıkları zorlukları iyi bildiklerini ifade etti. Yerel basının güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yalım, bu doğrultuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

