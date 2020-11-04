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Aktüel Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü
Aktüel

Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 02:51:02 -
Uşak'ta bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Etem Vural (19) yönetimindeki 64 NF 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omurca köyünde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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