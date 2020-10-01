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Aktüel Uşak'ta bahçe duvarı inşaatında patlamamış eski top mermisi bulundu
Aktüel

Uşak'ta bahçe duvarı inşaatında patlamamış eski top mermisi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:38:23 -
Uşak'ta bahçe duvarı inşaatında patlamamış eski top mermisi bulundu

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evin bahçe duvarı inşaatında patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı inşaatı sırasında yıkılan taşların altında paslanmış ve eski bir top mermisi olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve uzman ekipler gönderildi.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf veya rakam bulunmayan ve çok eski bir tarihe ait olduğu değerlendirilen patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

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