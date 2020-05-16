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Uşak’ta 26 berberde korona virüs testinin pozitif çıktığı iddiası

Uşak’ta 26 berberin korona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:15:31 -
Uşak’ta 26 berberde korona virüs testinin pozitif çıktığı iddiası

Uşak’ta 26 berberin korona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.


Kontrollü normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerin açılışı yapıldı. Bu kapsamda Uşak’ta berber ve kuaförlere açılış yapılmadan önce korona virüs (Covid-19) testi yapıldı. İddiaya göre, 26 berber ve kuaförün korona virüs testi pozitif çıktı.


Konuyla ilgili Uşak Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, söz konusu berber ve kuaförlerin tedavi altında olduğu öğrenildi.

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