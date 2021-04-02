Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

İbadetlerin kabul olabilmesi için iki şart mevcuttur. Bunlar ihlas ve samimiyettir. İster oruç olsun ister başka ibadetler olsun bu koşullar hepsinde geçerlidir. Bunun içinde bir işi Allah rızasını gözeterek, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek yapmak gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Uşak İmsakiyesi 2021

Uşak'ta ilk imsak 04.55de ilk iftar 19.44'de olacak.