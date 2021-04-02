  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayı son yıllarda yaz mevsimine denk geliyordu. Ancak artık yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru kaymaya başladı. Bunun sebebi hicri yılların miladi yıllardan kısa olmasıdır. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle en çok merak edilen konulardan birisi imsak ve iftar vakitleridir. Peki, Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 21:19:00 -
Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

İbadetlerin kabul olabilmesi için iki şart mevcuttur. Bunlar ihlas ve samimiyettir. İster oruç olsun ister başka ibadetler olsun bu koşullar hepsinde geçerlidir. Bunun içinde bir işi Allah rızasını gözeterek, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek yapmak gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Uşak İmsakiyesi 2021

Uşak'ta ilk imsak 04.55de ilk iftar 19.44'de olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'
Siyaset

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım, ziyaret sırasında bura..
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay