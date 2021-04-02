Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı son yıllarda yaz mevsimine denk geliyordu. Ancak artık yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru kaymaya başladı. Bunun sebebi hicri yılların miladi yıllardan kısa olmasıdır. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle en çok merak edilen konulardan birisi imsak ve iftar vakitleridir. Peki, Uşak Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?
İbadetlerin kabul olabilmesi için iki şart mevcuttur. Bunlar ihlas ve samimiyettir. İster oruç olsun ister başka ibadetler olsun bu koşullar hepsinde geçerlidir. Bunun içinde bir işi Allah rızasını gözeterek, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek yapmak gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, Uşak imsak ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan ne zaman başlıyor 2021?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Uşak İmsakiyesi 2021
Uşak'ta ilk imsak 04.55de ilk iftar 19.44'de olacak.