Niğde'de 111 hafız icazetini aldı! Gönülleri nurlandıran merasimde Kur'an ziyafeti yaşandı
Niğde(akit) Niğde’de düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, Kur’an-ı Kerim’in feyziyle gönülleri nurlandıran manevî bir ziyafet ikram etti.
Niğde(akit) Niğde’de düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, Kur’an-ı Kerim’in feyziyle gönülleri nurlandıran manevî bir ziyafet ikram etti.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam-Hatibi ve 2009 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olan Bünyamin Topçuoğlu, kendine has üslubu ve güçlü kıraatiyle sahneye çıkarak Kur’an-ı Kerim tilavetinde Salonu dolduran vatandaşlar, büyük bir huşu ve dikkat içerisinde dinlerken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Tilavet boyunca oluşan derin sükûnet ve manevi havanın feyzi davetli misafirleri duygulandırdı.
Niğde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne Nedim Akmeşe, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek büyük bir azim ve gayret gösteren 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrenci hafızlık icazetlerini aldı. Manevi atmosferde gerçekleşen törende, hafızların bu büyük başarısı sevinç ve gururla karşılandı.
Program sonunda konuşan Vali Akmeşe, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta İl Müftülüğü olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, hafızlık icazeti alan öğrencileri ve onların kıymetli ailelerini tebrik etti.
Niğde’de gerçekleştirilen bu özel program, Kur’an-ı Kerim’in nurunu yüreklerde hissettiren, birlik ve beraberliği güçlendiren unutulmaz bir manevi buluşma olarak hafızalarda yerini aldı.
