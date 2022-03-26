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Oruç Uşak bugün iftar saat kaçta? Uşak 2022 imsakiye
Oruç

Uşak bugün iftar saat kaçta? Uşak 2022 imsakiye

Uşak iftar sahur vakitleri | Ramazan ayıyla birlikte iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başladı. Peki, uşak ilk iftar saat kaçta? Uşak sahur iftar saatleri | Uşak akşam namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 19:41:00 -
Uşak bugün iftar saat kaçta? Uşak 2022 imsakiye

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Pek çok kişi ise yaşadığı ilin imsakiyesini yakından araştırmaya başladı. Ramazan öncesi imsakiye, namaz vakitleri belli oldu. Uşak’ta ilk iftar saat 19.33’te yapılacak.

Uşak bugün iftar saat kaçta? Uşak 2022 imsakiye

 

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