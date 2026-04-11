Denizlerin devi Çeşme’ye demir attı: Kruvaziyer turizmi esnafın yüzünü güldürdü!
Ege’nin parlayan yıldızı Çeşme, kruvaziyer turizminde vites yükselterek dünya devlerinin rotasına girdi. İlçeye ilk seferini gerçekleştiren lüksün zirvesi "Four Seasons Yacht", Ulusoy Limanı’na demir atarak turizmde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu dev gemi, ilçenin küresel turizm pastasından aldığı payı perçinledi. Artık Çeşme, sadece yerli turistin değil, denizlerin dev misafirlerinin de vazgeçilmez durağı haline geldi.