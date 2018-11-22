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Usain Bolt Sivasspor'a transfer oluyor mu? Resmi açıklama geldi

Demir Grup Sivasspor basında çıkan Usain Bolt haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:00
Usain Bolt Sivasspor'a transfer oluyor mu? Resmi açıklama geldi

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Usain Bolt ile temas halinde olduklarına dair haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

''Sivasspor bir atletizm takımı değildir''

Bu tür haberlere anlam veremediklerini ifade eden Sarılar, "Teyit almadan yapılan tüm haberler asılsızdır. Sivasspor bir atletizm takımı değildir, Usain Bolt ile ilgilendiğimiz ve gündemimize aldığımız gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Bu tür haberlerin kasıtlı ve maksatlı olduğunu ve Sivasspor’a zarar verilmek istendiğini savunan Sarılar, "Kamuoyundan ricamız, böyle asılsızca yapılan haberlere itibar etmemeleridir. Bu tip haberleri biz de internet sitelerinden takip ediyoruz. Kulübümüz, transferlerle ilgili her türlü açıklamayı resmiyet kazandıktan sonra duyurmaktadır. Kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz veya kulübümüzün resmi internet sitesinden yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:00
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  3. Sivasspor
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