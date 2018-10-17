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Usain Bolt Avrupa'dan gelen teklifi reddetti

Atletizmden sonra futbola başlayan Usain Bolt, Malta ekiplerinden Valletta'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:53
Usain Bolt Avrupa'dan gelen teklifi reddetti

Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Malta ekibi Valletta'dan aldığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.

Bolt'un menajeri Tony Rallis, Malta temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:53
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