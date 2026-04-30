  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyayı sarsacak felakete 2 gün kaldı! Trump’dan 'deniz kabuğu' tepkisi: "Başkan Trump'ı öldür" demektir Duran’dan katil İsrail’e sert tepki: Gazze filosuna müdahale kabul edilemez İBB soruşturmasında flaş gelişme! Muhittin Böcek'in gelini ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı İran'dan Trump'a '3 gün' salvosu: İstersen canlı yayınlayalım Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz Adem Soytekin’den mahkemede tarihi itiraflar: "KİPTAŞ Genel Müdürü’ne 500 bin dolar yolladım" Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi! Suç gelirlerini aklıyorlardı! 11 zanlı yakalandı
Ekonomi Rekorlar peş peşe geliyor Türkiye çıtayı yükseltti
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen ‘güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç’ hedefini çok daha yukarı taşıyacağız" dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3’te 2’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4’ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da önemli bir yer tuttu. Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3 yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon emisyonu oluşturmadan karşılanmasına dönük yatırımlarımız meyvesini veriyor. Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen ‘güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç’ hedefini çok daha yukarı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Rüzgar enerjisi yükselişte: Türkiye'de yeni dönem başlıyor
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23