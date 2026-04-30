Özel, ara seçime ara verdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Haftalardır “ara seçim ya da erken seçim” çağrısı yapan, hatta ara seçim için gerekli şartları yerine getirmek üzere milletvekillerini istifa ettirebileceklerini belirten, tüm partilere ziyaretlerde bulunup saatlerce süren görüşmeler, açıklamalar yapan, son olarak da geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek ara seçim talebini yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü TV’ye “Seçimler en geç 2027 Ekim’de yapılacak” dedi. Her an baskın seçim olacakmış gibi adım attıklarını belirten CHP lideri, “Biz her an bir baskın seçim, bir erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı başlatıyoruz” diye konuştu. Partili belediye başkanlarının yolsuzluk ve uçkur skandalları yüzünden içine düştüğü sıkışmışlıktan kurtulmak için göz göre göre kamuoyunu suni gündemlerle meşgul eden Özel’in gayet rahat bir şekilde seçimlerin 2027 yılı Ekim ayında yapılacağını söylemesi, ana muhalefetin söylem ve politikalarının ne kadar samimiyetsiz ve çıkar odaklı olduğunu ortaya koydu.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN KAFASI ÇOK KARIŞIK”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel partili belediyelerin içinde bulunduğu yolsuzluklar, skandallar ve şaibeli kurultay davası nedeniyle şaşkın vaziyette. Kendisi de bulunduğu makamı dolduracak çapta birisi değil zaten. Profili çok düşük bir arkadaş. CHP’li belediyelerin ortaya saçılan yolsuzlukları, hırsızlıkları yüzünden kafası çok karışık. Bu yüzden ne dediğini bilmiyor. Tüm bu skandalları örtmek için ülkenin en önemli problemi ara seçimmiş gibi bir hava estirerek, partileri ziyaret etti. Ara seçimi gündeme getirerek dikkat dağıtmaya çalıştı. Seçimlerin 2027 Ekim’inde yapılacağını söylediğine göre, demek ki kafasındaki gerçek gündem de ara seçim değildi. Gündem değiştirme peşindeydi. 2027’de seçim yapılması işin normali zaten. Demek ki Özgür Özel normale gelmiş bir anında televizyonda o açıklamaları yaptı” görüşünü dile getirdi.

“MANEVRALAR GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK”

SAD Başkanı Sadullah Özcan da şunları söyledi: “Ben CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte diğer pek çok CHP’li belediye başkanının da yolsuzluk suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmasından bu tarafa yaptığı manevraların herhangi bir seçimi zorlamaya yönelik değil, gündemi değiştirmek, mahkeme sürecini toplum gündeminden uzaklaştırmak için yapıldığını görüyorum. Geldiğimiz noktada CHP Genel Başkanı’nın içine düştüğü sıkışmışlık durumundan kurtulmak için her türlü yolu denediğini söyleyebiliriz. Söylemlerinin aksine, CHP Liderinin samimi olarak seçim istediğine bugüne kadar şahit olmadık. Çünkü İmamoğlu konusunu bahane ederek ülkeyi dolaşıp mitingler yapan Özel’e seçim konusunda parti tabanı da dahil olmak üzere destek gelmediği ortadadır. Ara seçim formülünün de gündem değiştirmekten başka bir amaç taşımadığı, erken seçimin 2027 Ekim ayında olabileceğini söylemesiyle ortaya çıktı. Bir muhalefet liderinin seçime hazırlık ile ilgili bir söz söylemesi, ‘4 Mayıs’tan itibaren kampanya başlatacağız’ demesi bile daha önceki söylemlerinin tamamının laf olsun diye ifade edildiğini gösterir.”