Satın alma opsiyonu detayı... Noa Lang yerine Belçikalı yıldız düşünülüyor
Galatasaray, Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Çünkü bu para, hatta biraz daha fazlası Mika Godts'a ayrılmış durumda...
Galatasaray devre arasında Napoli'den Noa Lang'ı kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı Hollandalı futbolcuya bağlamayı düşünmüyor. Sol tarafa düşünülen isim, Ajax forması giyen Mika Godts...
20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu konusunda 30 milyonun üzerine çıkılabileceği de belirtildi. Mika Godts, TFF'nin genç yabancı kriterine de uyuyor. Ancak ortada bazı problemler bulunuyor. 1.76 boyundaki futbolcunun adı şu kulüplerle anılıyor:
Leipzig Newcastle United Atletico Madrid Barcelona Aston Villa Stuttgart Chelsea
Mika Godts bu sezon Hollanda Ligi'nde 29 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.421 dakika kaldı. 16 gol ve 11 asist üretti. Genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Galatasaray'a karşı da mücadele etmişti. Temsilcimiz, deplasmandaki karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Belçikalı yıldız şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Cim-Bom'un sol taraftaki önceliği Mika Godts... Fakat sorun çıkarsa, alternatiflere gidilecek.
