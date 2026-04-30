Jersey sütü ile birlikte daha kıvamlı... Kalıp gibi çıkıyor: Ev yoğurdu tarifi, taşırmadan kaynatın
Bu ev yoğurdu tarifini uygulayıp lezzetli bir tadım yapma şansınız olabilir.
Jersey sütü, evde yoğurt yapımında lezzet ve kıvam arayanlar için en mükemmel tercihtir. Dışarıdan aldığınız yoğurtları aratmayacak, süzme yoğurt dokusunda ve o meşhur kremamsı lezzete ulaşmak artık çok kolay.
Ev ortamında koyu ve kremamsı bir yoğurt elde etmek istiyorsanız, içeriğindeki yüksek protein ve yağ oranıyla Jersey sütü en doğru tercihlerden biridir.
Bu sütün zengin yapısı, yoğurdunuzun hiçbir ek işleme gerek kalmadan süzme yoğurt kıvamında olmasını sağlar. Jersey sütü kullanarak hazırlayacağınız yoğurtlar, dışarıdan aldığınız ürünlerden çok daha lezzetli ve kıvamlı olacaktır.
Kusursuz bir Jersey yoğurdu hazırlamanız için izlemeniz gereken püf noktaları:
Jersey yoğurdu yapımına başlarken izleyeceğiniz ilk aşama, çiğ sütün içerisindeki mikroorganizmalardan tamamen arındırılmasıdır. Sütü uygun derinlikte bir tencereye aldıktan sonra, taşmamasına dikkat ederek kaynatmaya başlayın.
Süt kaynama noktasına ulaştıktan sonra ocağın altını kısarak 5-10 dakika daha pişirmeye devam etmeniz oldukça önemlidir. Bu işlem, süt içerisindeki fazla suyun buharlaşarak uzaklaşmasını sağlar; böylece yoğurdunuz çok daha yoğun, sert ve arzuladığınız o kremamsı kıvama sahip olur.
Kaynatma işlemi bittikten sonra sütünüzü oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın. Fermantasyonun başarılı olması için sütün 42-45 derece aralığına, yani parmağınızı yakmayacak ancak sıcaklığını hissettirecek bir seviyeye düşmesi gerekir. Sütün çok sıcak olması mayayı bozarken, çok soğuk olması ise yoğurdun tutmamasına sebep olur.
Kaliteli bir yoğurt için oda sıcaklığında bekletilmiş, doğal ve katkısız bir maya tercih edilmelidir.
1 litre süt için yaklaşık 1 yemek kaşığı maya kullanmak yeterli olacaktır. Mayayı doğrudan tencereye eklemek yerine küçük bir kapta ılık sütten birkaç kaşık alarak mayayı pürüzsüz hâle getirin ve ardından bu karışımı tencereye yavaşça dahil edip yavaş yavaş karıştırın.
Süt ve maya karışımını homojen bir şekilde birleştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Isısını uzun süre muhafaza etmesi için tencerenin etrafını kalın bir örtüyle iyice sarın. Yoğurdunuzun dokusunun bozulmaması ve kusursuz bir kıvam alması için bu aşamada şunlara dikkat etmeniz önemlidir:
Mayalanma süreci tamamlanan yoğurdunuzu, tam kıvamını alması ve dokusunun iyice oturması için hemen tüketmeyin. Yoğurdu buzdolabına kaldırarak soğumaya bırakmak, sürecin en kritik parçalarından biridir.
En az 4 saat, vaktiniz varsa tercihen bir gece boyunca buzdolabında bekletmeniz en iyi sonucu verecektir. Buzdolabında soğudukça yoğurdunuz daha sıkı ve bütünlüklü bir form kazanacaktır. Bu bekleme süresi sonunda, Jersey sütünün o meşhur kremamsı lezzeti çok daha belirgin bir şekilde ön plana çıkacaktır. Yoğurdun ömrünü uzatmak ve lezzetini korumak için cam kaplarda saklamaya özen gösterin ve servis ederken doğal yapısını bozmamak için aşırı karıştırmayın.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23