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Kadın - Aile Ürtmekli çökelek böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ürtmekli çökelek böreği tarifi
Kadın - Aile

Ürtmekli çökelek böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ürtmekli çökelek böreği tarifi

Akdeniz Bölgesi’nde çok tanınan ürtmekli çökelek böreği, Kahramanmaraş yöresine aittir.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:59:00 - 2021-11-10 21:42:10
Ürtmekli çökelek böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ürtmekli çökelek böreği tarifi

Üretmek, yeşil soğanın yöresel adıdır. Kahramanmaraş ürtmekli çökelek böreği tarifi.

Malzemeler

  • 1. Ürtmek (taze soğan)
  • 2. Çökelek peyniri
  • 3. Maydanoz
  • 4. Karabiber
  • 5. Kırmızı pul biber
  • 6. Kuru  reyhan
  • 7. Kuru  kekik
  • 8. Tuz
  • 9. Zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak ürtmekler ince ince doğranır. Zeytinyağı ile hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra soğutulur. Maydanozlar doğranır, peynir rendelenir soğumuş olan ürtmeklerin üzerine ilave edilir. Çökelek ve peynir de ilave edilip harca lezzet vermek için tuz, karabiber, pul biber, kekik ve reyhan kullanılır. Bir tavada pişirilir. Hamur yapılır, bezelere ayrılır, biraz dinlendirilir ve açılır, yeterince üstüne harç koyulur kapatılır ve pişirme işlemini denetimli olarak yapılır. Pişen börekler ocaktan alınır, sıcakken üstüne tereyağı sürülür. Afiyet olsun.

 

 

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