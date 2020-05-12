Ürettiği 200 alabalığı sağlık çalışanlarına hediye etti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde alabalık üreticimi yapan Yusuf Sarıhan, korona virüsle mücadelede yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına 200 adet balık hediye etti.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük köyünde alabalık çiftliği bulunan Yusuf Sarıhan, korona virüs salgınında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için balık hediye etmek istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçen Sarıhan’a balıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürebileceği söylendi. Sarıhan da kendi tesisinde bulunan havuzlardan 200 adet alabalığı temizleyerek hastanenin başhekimine teslim etti.

“Onlar bizim için canlarını tehlikeye atıyor”

Sağlık çalışanlarının mücadelelerine destek vermek istediğini ifade eden alabalık üreticisi Yusuf Sarıhan, "Alabalık üretim çiftliğim var. Bugün Hemşireler Günü olması nedeniyle bir jest yapmak istedim. Salgın dönenimde sağlık çalışanlarının bizlerin canı uğruna kendi canlarını tehlikeye attıkları için bir jest yaptım. Allah inşallah bu günleri atlatmamıza sağlık çalışanlarımızla beraber vesile olacaktır. İnşallah önümüz aydınlıktır. Sağlık çalışanlarımız için 200 adet alabalık getirdim. Pandemide mücadele eden sağlık çalışanlarımızın iftarına pişirecekler. Onlar bizim için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hepsine minnettarız. Sağlık bakanımıza, müdürlerimize, sağlık çalışanlarımıza hemşirelerimize bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.