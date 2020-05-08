Üretimde ‘vites’ yükselttik

Bakanlık olarak, salgın boyunca vites yükselttiklerini ifade eden Varank, tüm paydaşlarla yakın istişare içinde olduklarını söyledi. Varank, Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız” dedi. Türkiye’nin geleceğinin, katma değerli üretimde ve yüksek teknolojide olduğunu vurgulayan Varank, bu noktada otomotiv ana ve tedarik sanayisinin taşıdığı önemin farkında olduklarını bildirdi.

11 mayıs yeni milat

Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneğinin, Avrupa’da 298 otomobil fabrikasının yeniden üretime başladığını duyurduğunu aktaran Varank, 11 Mayıs’ta Almanya, İspanya ve İtalya’daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamının açılacağını kaydetti. Türkiye’de de otomobil fabrikalarının büyük bölümünün tekrar üretime geçtiğini ve 11 Mayıs itibarıyla ülkedeki otomobil ana sanayi fabrikalarının tamamının faaliyetlerine başlayacağını belirten Varank, şunları söyledi: “Salgının hızına bağlı olmakla birlikte, haziran ortasından itibaren otomotiv sektöründe bir canlanma bekleyebiliriz. Tedarik sanayisinin, salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlıklı olması gerekiyor. Aslında, yeni normali de sizler şekillendireceksiniz. İşte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var. Birincisi ve en önemlisi, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. İkinci beklentimiz dinamik olmanız. Üçüncü olarak tedarikçinize sahip çıkın. Dördüncü olarak yerlileşme oranlarınızı artırın. Son önerim ise dijital teknolojilere yatırım yapmanız.Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlayın. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önce iş güvenliğini sağlamalısınız.”

Togg için milli şuur

Türkiye’nin Otomobili ile ilgili gelişmelere de değinen Varank, şunları söyledi: “TOGG’un 100’ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaşması imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki iş birliği, hem yerlileşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik öneme sahip. Burada milli bir şuurla göstereceğimiz gayreti çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz. Sizlerle dirsek temasında olmaya devam edeceğiz.”