Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un mühendislik bölümü Atommash tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye’ye gönderildi.

12 metre uzunluğa ve 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi 3 yıl sürdü. Bundan bir ay önce 4 buhar jeneratörünü Akkuyu NGS’nin inşaat sahasına ulaştıran Atommash, reaktör basınç kabını da göndererek ilk ünitede yer alan reaktörün birinci devresinin tüm büyük boyutlu ekipmanlarını sahaya sevk etmiş oldu.

Dünyada "yap, işlet, sahip ol" modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak.

Toplam ağırlığı bin tonun üzerinde olan 3 ekipman, taşıyıcılara yüklenerek Tsimlyansk Barajı’nın özel iskelesine nakledildi. Üretilen ekipmanların Atommash tesisinden nakliyesi de boyutlarının büyüklüğü dolayısıyla benzeri görülmemiş işlemlerle yapıldı. Tonlarca ağırlığa sahip ekipman parçalarını Volgodonsk’taki Tsimlyansk barajı iskelesine taşımak için güzergah üzerindeki troleybüs telleri geçici olarak söküldü. Akkuyu NGS’ye gönderilen reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik, Rooppur nükleer santraline gönderilen buhar jeneratörleri ise 14 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından sahalara ulaşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov, bu yıl sektörlerinin 75'nci yılını kutladıklarını belirterek 2020 yılının kendileri için başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyledi.