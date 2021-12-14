Üreticiye 2,6 milyar lira ‘kuraklık’ desteği verilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada “arpa fiyatlarına” ilişkin sözlerinin çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldı belirtildi.

Açıklanan fiyatın üzerinde

Açıklamada, “2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir. Diğer taraftan, meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık destek ödemesi aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz” denildi.