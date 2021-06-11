Üreticiler fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, fındık fiyatının sezon başlamadan önce açıklanmasını bekliyor.

Bölgede fındık hasadı için bahçe temizliği devam ederken, külleme ve Amerikan beyaz kelebeğiyle de mücadele yürütülüyor.

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Başaran, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) iki yıldır yaptığı uygulamanın üreticiyi memnun ettiğini belirterek," Geçen sene fındık rekoltesinde ciddi bir azalma vardı. Bu azalmadan Batı Karadeniz Bölgesi de özellikle Akçakoca çok etkilendi. Geçen seneye nazaran bu sene bölgemizde fındık var diyebiliriz ama açıklanan bazı rekolte söylentilerine de inanmamak lazım. Fındık yok diyemeyiz. Olan fındık ortalama rekolte civarlarında olacak gibi duruyor." diye konuştu.

Maliyetlerin arttığını dile getiren Başaran, şöyle devam etti:

"Tabii ki de sadece fındık üreticisinin değil, tüm tarımsal faaliyetlerde uğraşan üreticilerimizin yüzünün gülmesini isteriz. Geçen seneye nazaran maliyetlerimiz yükseldi. Sadece işçilik maliyeti yüzde 25 yükseldi. Ayrıca ilaç ve gübre masraflarımız da yükseldi. Fındıkta her kesimin ortak paydada buluştuğu bir fiyat var; o da 30 lira. "

Başaran, bu sezon da fındık fiyatının üretici bahçeye girmeden açıklanmasının avantaj sağlayacağını kaydetti.

Bölgenin bir aydır fazla yağış aldığına, bahçelerde külleme sorunu oluşabileceğine dikkati çeken Başaran, buna yönelik mücadele yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.