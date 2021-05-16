Ürdünlü Bakan; “İsrail ateşle oynuyor”

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Ürdün hükümeti sözcüsü ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Dudin, yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Filistinlilere karşı görevini tam olarak ve gayretle yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Siyonist İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dudin, "Ürdün Krallığı, duygusal, coğrafi ve her bakımdan Filistin'e en yakın olanıdır. Filistin'i doğrudan etkileyen şey Ürdün'ü de etkiliyor ve Ürdün, Şeyh Cerrah ve El Aksa Camii'ne yapılan saldırının başlangıcından beri Filistinlilerin yanında yer alıyor. İsrail, mübarek El Aksa Camii'ne zarar vererek, ateşle oynuyor” dedi.