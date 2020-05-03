Ürdün’de 6 Mayıs’ta tüm işletmeler açılıyor

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, yaptığı açıklamada 6 Mayıs’tan itibaren ülkedeki tüm işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile ülkeler ekonomik darboğaza girerken, birçok ülke işletmeleri yeniden açmaya başladı. Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, bugün yaptığı açıklamada 6 Mayıs’tan itibaren ülkedeki tüm işletmelerin yeniden açılacağını duyururken, işletmelere çalışanlarının yüzde 75’inin Ürdünlü olması koşulu ile tam kapasite çalışma izni verileceğini aktardı. Bakan, işletme sahiplerine hijyen kurallarına azami önem göstermeleri uyarısında bulunurken, kurallara uymayanlara para cezası kesileceğini açıkladı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, ise yaptığı açıklamada son 24 saatte ülkede yeni korona virüs vakası tespit edilmediğini duyurdu. Ürdün’de toplam korona virüs vaka sayısı 461’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9’a ulaştı.