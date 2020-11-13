Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 1618'e, Irak'ta 11 bin 580'e ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 71 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 469 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1618'e, vaka sayısının 136 bin 555'e çıktığı aktarıldı.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 48 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 690 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 580'e, vaka sayısı ise 514 bin 496'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 628 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 441 bin 856'ya ulaştığı kaydedildi.







