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Aktüel Ürdün ve Filistin Dışişleri Bakanları, Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Ürdün ve Filistin Dışişleri Bakanları, Filistin meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:42:38 -
Ürdün ve Filistin Dışişleri Bakanları, Filistin meselesini görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan başkent Amman'da bir araya geldi.

Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeler ile iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede Safedi ile Maliki, kapsamlı ve daimi barışın stratejik bir seçenek olduğunu vurguladı.

Bakanlar, İsrail'in, başta Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve toprak ilhakı olmak üzere iki devletli çözümü ve adil barış fırsatını yok eden tüm yasa dışı uygulamaları durdurması gerektiğini belirtti.

Safedi ile Maliki, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos ve Ramat Shlomo yerleşim birimlerinde yeni konut inşa kararını da kınadı.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN da 12 Kasım'da, Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan, çoğunlukla Ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu Ramat Shlomo yerleşim birimine 108 yeni konutun inşa edilmesini onayladığını duyurmuştu.

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