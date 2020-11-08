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Aktüel Ürdün, Umman, BAE Biden'ı tebrik etti
Aktüel

Ürdün, Umman, BAE Biden'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 06:09:06 -
Ürdün, Umman, BAE Biden'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Ürdün, Umman ve BAE yönetimleri 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış, istikrar ve refah gibi ortak hedeflerimin gerçekleştirilmesi yönünde iki ülke arasındaki yıkılmaz tarihi ortaklığın güçlendirilmesi için birlikte çalışma arzusundayım." ifadelerini kullandı.

Umman Sultanlığı haber ajansının verdiği bilgiye göre Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Sultan Heysem, gelecek dönem için başkan olarak Amerika halkının güvenini kazanmasından dolayı Biden'ı kutladı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid, resmi Twitter hesabından, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i kutladı.

Tarihi dostluk ilişkileri ve güçlü stratejik bir ittifakın Amerika ile Emirlikler'i birbirine bağladığına işaret eden Bin Zayid, "Gelecek dönemde bu ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 46'ncı Başkan olan Joe Biden'a Katar, Lübnan, Mısır, Libya ve Irak yönetimleri tarafından çeşitli kutlama mesajları yayınlanmıştı.

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