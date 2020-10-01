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Aktüel Ürdün, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Ürdün, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Katar'da vaka sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:49:12 -
Ürdün, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 69'a, Kuveyt'te 612'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 421'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha vefat ettiği ve 1276 yeni vaka tespit edildiği, 126 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 69'a, vaka sayısı 13 bin 101'e ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 757'ye ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği ve 494 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

yt, vaka sayısının 105 bin 676'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 97 bin 197 olduğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1158 yeni vaka tespit edildi.

Toplam can kaybının 421'e, vaka sayısının da 95 bin 348'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 84 bin 903'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 199 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 959'a, iyileşen hasta sayısının da 122 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.




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