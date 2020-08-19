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Aktüel Ürdün Kovid-19 nedeniyle Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı 1 hafta daha kapalı tutacak
Aktüel

Ürdün Kovid-19 nedeniyle Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı 1 hafta daha kapalı tutacak

Ürdün İçişleri Bakanı Selame Hamade, Suudi Arabistan'a açılan Ömeri Sınır Kapısı'nın da kapatıldığına ilişkin haberleri yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:04:09 -
Ürdün Kovid-19 nedeniyle Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı 1 hafta daha kapalı tutacak

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın 1 hafta daha kapalı tutulacağını açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Selame Hamade, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Ağustos'ta bir hafta süreyle kapatılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ertelendiğini belirtti.

Hamade, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın perşembe gününden itibaren bir hafta daha kapalı kalacağını aktardı.

Yerel basında çıkan iddiaların aksine Suudi Arabistan'a açılan Ömeri Sınır Kapısı'nın ise kapatılmadığını söyleyen Hamade, burada çalışan görevlilerden Kovid-19 testleri sonuçlanana kadar sınır kapısını terk etmemelerinin istendiğini ifade etti.

Yerel basında, Ürdün yönetiminin, Ömeri Sınır Kapısı'nda görevli 18 kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine kapıyı kapatma kararı aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde ülkede Kovid-19 vakalarında gözlemlenen artışın özellikle gümrük çalışanları ve nakliye komisyoncularından kaynaklandığı belirtilmişti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün, 40 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1438'e yükseldiğini açıklamıştı.

Bugüne kadar 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede 1243 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

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