Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor Ürdün, bölgede turizmi geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor.

Ürdün, bölgede turizmi geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor.

Ürdün, Kızıldeniz’de Akabe limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor. Turizmi geliştirmek adına dün gerçekleştirilen törenle tanklar, helikopterler, zırhlı asker taşıyıcıları olmak üzere birçok askeri araç sualtına indirildi. Ürdün silahlı kuvvetleri, 19 adet savaş aracını Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe batırdı. Araçlar, mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi.



Açılış 2020’de

Akabe şehrinde yer alan Akabe Özel Ekonomik Bölgesi (ASEZA), müzenin ziyaretçiler için yeni bir deneyim sunduğunu, turizmi canlandıracağını açıkladı. ASEZA, askeri sualtı müzesinin 2020’nin başlarında ziyarete açılacağını belirtti.

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