Ürdün, Kızıldeniz’de askeri denizaltı müzesi açtı Ürdün, bölgede dalış turizmini geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe limanı açıklarında askeri denizaltı müzesi açtı.

Ürdün, bölgede dalış turizmini geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe limanı açıklarında askeri denizaltı müzesi açtı.

Askeri yetkililer, bölgede bir deniz savaş müzesi oluşturmak için Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe savaş tankı ve helikopter gibi 19 savaş aracı batırdı. Savaş araçları Akabe limanı kıyılarındaki mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Ürdün Deniz Müzesi, dün törenle ziyarete açıldı.

Yetkililer, deniz müzesinin bölgeyi ziyaret eden turistlere farklı bir deneyim sunacağını söyledi. Akabe Özel Ekonomi Bölge İdaresi, bölgede spor etkinlikleri ve sergiler de düzenleneceğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.