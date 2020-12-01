Ürdün İsrail'in Mescid-i Aksa'ya çıkan tarihi bir merdiveni yıkmasını kınadı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya çıkan tarihi bir merdiveni yıkmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı uygulamalarını kabul etmediklerini belirtti.

Tarihi merdivenin yıkılmasının kınandığı açıklamada, İsrail'in bu tür uygulamalarının uluslararası insani hukuka ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) kararlarına aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinden, Doğu Kudüs'ü işgal eden bir güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi, ihlallerini durdurması ve Kudüs'ün kimliğini değiştirme çalışmalarına son vermesi istendi.

Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Başkanı Mustafa Ebu Zehra, önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal güçlerine bağlı belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğinde Bab el-Esbat (Aslanlı) bölgesine baskın düzenlediğini ve Şehitler Mezarlığı'na çıkan merdivenleri yıktığını söylemişti.