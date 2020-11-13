Ürdün İslami Çalışma Cephesi'nden meclis seçimlerinde "usulsüzlük" iddiası

UMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi milletvekilleri, meclis seçimlerinde "usulsüzlük olduğunu" öne sürdü.

Partinin Genel Sekreteri Murad el-Adayile, online olarak düzenlenen basın toplantısında, "İslami hareket, seçimlerin çözüm yolu olacağını ümit ediyordu, ancak 'yolsuzluk güçleri' seçimleri gördüğümüz sonuçlara göre tasarladı." ifadelerini kullandı.

Adayile, söz konusu "yolsuzluk güçlerinin" kim ya da hangi taraflar olduğu hakkında bilgi vermezken, "Seçim yasası adaletsiz, örneği yok ve gerçek bir halk temsilini sağlamıyor. Ayrıca sağlam bir meclis, siyasi veya parti çalışması ortaya koyulmasına da katkı da sunmuyor." şeklinde konuştu.

Partinin kaybetmediğini çünkü ülkeyi öncelediğini ifade eden Adayile, "Kaybetmenin rakamlarla hesaplanması sadece devlet kurumlarının müdahale etmediği gerçek seçimlerde olur." dedi.

Ürdün'de 10 Kasım'da yapılan ve 80'i partilerden olmak üzere 1674 adayın yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 29,9 düzeyinde kalmıştı.

Ülkede 130 sandalyeli Meclise partiler sadece 12 milletvekili sokarken diğer vekillikleri bağımsız adaylar kazanmıştı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi, 5 sandalye kazanmıştı.

Ürdün'de 2016 yılında yapılan seçimlerde, 11 parti 34 milletvekiliyle Mecliste temsil hakkı elde etmişti.



