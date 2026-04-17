Unutulan çantayı aldı, tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda unutulan bir kişiye ait bez çantayı aldığı kameralarla belirlenen U.D. (55), Güven Timleri tarafından yakalandı. İçerisinde sadece 1 gözlük bulunan çantayı alan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beyoğlu'nda 18 Mart Çarşamba günü Asmalı Mescit Mahallesi’nde kaldırımda unutulan bez çanta 1 şüpheli tarafından alındı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, 'Açıktan hırsızlık' suçuyla ilgili yürüttükleri çalışmada bez çantayı çalan kişinin U.D. olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla suç eşyasıyla birlikte gözaltına alındı.
ÇANTADAN GÖZLÜK ÇIKTI
Yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantada yapılan kontrollerde çantanın içerisinde 1 adet gözlük olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.