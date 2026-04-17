  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Unutulan çantayı aldı, tutuklandı
Gündem

Unutulan çantayı aldı, tutuklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Unutulan çantayı aldı, tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda unutulan bir kişiye ait bez çantayı aldığı kameralarla belirlenen U.D. (55), Güven Timleri tarafından yakalandı. İçerisinde sadece 1 gözlük bulunan çantayı alan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 18 Mart Çarşamba günü Asmalı Mescit Mahallesi’nde kaldırımda unutulan bez çanta 1 şüpheli tarafından alındı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, 'Açıktan hırsızlık' suçuyla ilgili yürüttükleri çalışmada bez çantayı çalan kişinin U.D. olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla suç eşyasıyla birlikte gözaltına alındı.

ÇANTADAN GÖZLÜK ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantada yapılan kontrollerde çantanın içerisinde 1 adet gözlük olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23