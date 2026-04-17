Trafik ışıkları neden yeşil, kırmızı ve sarı? İşte renklerin ölümcül sırrı... Gündemi sallayan kaza...

Trafik ışıkları neden yeşil, kırmızı ve sarı?
Trafik ışıkları neden yeşil, kırmızı ve sarı sorusu o kazayla ortaya çıkmış ve gündemi sallayan bir gelişme olarak konuşulmuş...
Trafik ışıkları neden yeşil, kırmızı ve sarı sorusu o kazayla ortaya çıkmış ve gündemi sallayan bir gelişme olarak konuşulmuş...
Her gün yollarda binlerce kez karşımıza çıkan o üç renk; kırmızı, sarı ve yeşil... Peki, hiç düşündünüz mü; neden başka bir renk kombinasyonu değil de bu üçlü? Aslında bu seçimin arkasında sadece basit bir tercih değil, ulaşım tarihini kökten değiştiren trajik bir olay ve insan biyolojisinin şaşırtıcı gerçekleri yatıyor.
İlk demiryolu sinyal sisteminde kırmızı ve beyaz olmak üzere yalnızca 2 renk kullanıyordu. Kırmızı rengi durmayı, beyaz ise ilerlemeyi temsil ediyordu.
'Durma' işareti olarak kırmızı renginin seçilmesinin nedeni, bu rengin kan ve tehlikeyi çağrıştırması nedeniyle evrensel olarak 'dur' mesajı vermesiydi.
Ancak Ohio'da meydana gelen ölümcül bir demiryolu kazası, bu sistemin değişmesinde rol oynayan en etkili adımlardan biri oldu.
Beyaz ışık veren bir sinyal arızalanınca, makinist bunu 'geç' sinyali olarak yorumladı ve feci bir kaza meydana geldi.
Bu trajik olayın ardından, beyaz rengi yerini yeşil rengine bıraktı ve üçlü sistem ortaya çıktı.
Göz doktoru Dr. Patricia Williams'a göre, kırmızı renk elektromanyetik spektrumda en uzun dalga boyuna sahip olduğundan dolayı atmosferdeki partiküller tarafından en az saçılıyor.
Bu özellik; kırmızıyı puslu, yağmurlu veya sisli havalarda bile uzaktan kolayca görünür kılan tek renk haline getiriyor.
Sabah'a göre; Yeşil rengin tercih edilmesinin bilimsel nedeni ise gözün bu renge karşı duyarlılığı ile ilgili. İnsan retinası yeşil ışığı algılamak konusunda oldukça verimli çalışıyor.
Ayrıca bu renk, uzun süre bakılsa bile göz yorgunluğuna oldukça az sebep oluyor.
Sarı renk ise hem dikkat çekici hem de uyarıcı olduğundan kırmızı ile yeşil arasında mükemmel bir geçiş noktası sunuyor.
Ulaştırma mühendisi Prof. Micheal Chen'in araştırmalarına göre, bu renk sistemi ? oranında doğru algılanıyor ve renk körlüğü bile ışıkların pozisyonundan anlam çıkarabiliyor. Bugün dünya genelinde kullanılan bu sistem, hem tarihsel gelişimin hem de insan fizyolojisinin bir ürünü.
Basit görünün bu yeşil-sarı-kırmızı üçlemesi, aslında güvenli ulaşımın temel taşlarından birini oluşturuyor.
