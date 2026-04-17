Transferde en kilit isim bitmek üzere: Trabzonspor Venezuelalı stoperde son düzlüğe girdi
Trabzonspor bir süredir Levski Sofia forması giyen Christian Makoun ile ilgileniyordu.
Venezuelalı stoperle kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki temaslar da olumlu...
Trabzonspor, Batagov'un satılma ihtimali ve Savic'in ilerleyen yaşı sebebiyle bir stoper takviyesi planlıyordu.
Bordo-Mavililer, bir süredir Bulgaristan ekibi Levski Sofia'da forma giyen Christian Makoun'la ilgileniyor. Ve bu konudaki son gelişmeler, taraftarların yüzünü güldürecek cinsten...
26 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı öğrenildi. 1.85 boyundaki solak stoperin Levski ile mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani yaz döneminde kontratının son senesine girecek. Trabzonspor, bu kozu da kullanarak Bulgaristan ekibiyle yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe aldı.
Çok kısa bir süre içinde konuyla ilgili açıklamalar gelebilir. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de Christian Makoun transferine onay verdiği belirtildi. Venezuelalı savunmacı bu sezon ligde 19 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.481 dakika kaldı. 1 gol ve 2 asist üretti...
