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Aktüel UNSMIL, Libyalı uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnun
Aktüel

UNSMIL, Libyalı uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:35:24 -
UNSMIL, Libyalı uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnun

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), "El-Bidca" olarak bilinen uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnuniyet duyduklarını ve bunun ülkede adaleti sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

UNSMIL tarafından Milad'ın "insan ticareti, göçmen ve yakıt kaçakçılığı" suçlamasıyla yakalanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Milad'ın adının Libya'da insan ve akaryakıt kaçakçılığına karıştığı için 2018'den bu yana BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi listesinde yer aldığı ifade edildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yayınında da isminin geçtiği ve Nisan 2019'da Trablus Başsavcılığı tarafından insan ticareti ve akaryakıt kaçakçılığı suçlamalarıyla hakkında tutuklama emri olduğu kaydedilen açıklamada, Libya hükümetinin söz konusu kişiyi tutuklamasını "binlerce savunmasız kişi için adaleti sağlama ve ülkede insan haklarına saygıyı güçlendirme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

UNSMIL, "bu sanık ve şu anda tutuklu bulunan tüm şahıslar için adil, şeffaf ve hızlı bir yargılama" çağrısında bulundu.

Libya hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı, Milad'ı beraberindeki kişilerle çarşamba günü başkent Trablus'ta gözaltına aldı.

Milad, 2017'de yayınlanan bir BM raporuna göre, Libya Sahil Güvenlik'te eski bir yetkili ve göçmenleri taşıyan teknelerin batırılmasına karışmıştı.

Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi tarafından 2018 yılında yayınlanan bir rapora göre, Libya'da insan kaçakçılığı oluşumlarına öncülük eden ve göçmenlere işkenceye ve insan hakları ihlallerine karışan Milad, uluslararası suçlu.


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