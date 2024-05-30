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Gündem UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...
Gündem

UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...

Yeniakit Publisher
2024-05-30 20:49:00 - 2024-05-30 21:33:44
UNRWA: Refah'ta iki gün içinde 32 binden fazla...

İsrail'in sivillere yönelik ağır bombardımanı sürerken; Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), “Geçtiğimiz iki gün içinde 32 binden fazla kişi Refah'tan göç etti” dedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, yerinden edilmiş Filistinliler sığındıkları Refah kentinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmeyi sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz iki gün içinde 32 binden fazla kişi Refah'tan göç etti. Aileler güvenlik arıyor, ancak Gazze Şeridi’nde tek şey yıkım. Bitmek bilmeyen bombardıman karşısında hiçbir yer güvenli değil. İnsanlar her şeylerini geride bırakmak zorunda kalıyor; hayatları her gün risk altında. Ateşkes şimdi” denildi.

İsrail’in Refah’ı hedef almaya başlamasından bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli bölgeyi terk etti.

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