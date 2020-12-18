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Aktüel Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı
Aktüel

Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:36:36 -
Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ünlü yönetmen Tunç Başaran, vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı.

Bandırma Şehir Mezarlığı'ndaki anma programına Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, merhumun kardeşi Meriç Başaran, yeğenleri Arda ve Pelin Onat ile dostları katıldı.

Belediye Başkanı Tosun, yaptığı konuşmada, Tunç Başaran'ın adını Bandırma'da yaşattıklarını söyledi.

Başaran'ı filmleriyle anabilmeyi çok istediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu şekilde bir anma töreni yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tosun, "Sohbet etmeyi çok seven biriydi. Bandırma'nın kültür sanat hayatına hep katkı verdi. Kültür merkezimizin adını Tunç Başaran Kültür Merkezi yaptık. İçinde de filmlerde kullandığı materyallerin yer aldığı bir müze yapmak için hazırlanıyoruz. Tunç Başaran adını Bandırma'da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Anma programında konuşan Pelin Onat da dayısı Tunç Başaran'ın "Sevgi ölümsüzdür" dediğini kaydederek, "Biz aile olarak anıt mezarı tasarlarken onun sevgiye bakışını temel aldık. Belediyeye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tunç Başaran, bizler onu hatırladıkça yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilen program, konuşmaların ardından sona erdi.

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