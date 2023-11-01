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Spor Ünlü yıldız oyuncu sakatlandı: 10 ay yok! 90 milyon avro çöpe gitti
Spor

Ünlü yıldız oyuncu sakatlandı: 10 ay yok! 90 milyon avro çöpe gitti

Yeniakit Publisher
2023-11-01 16:21:00 -
Ünlü yıldız oyuncu sakatlandı: 10 ay yok! 90 milyon avro çöpe gitti

Brezilya basınının duyurduğu haberlere göre; Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalacak.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın, ülkesinin Belo Horizonte kentinde yarın takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği belirtildi.

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi.

Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransız takımı Paris Saint-Germain'den (PSG) Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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