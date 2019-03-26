Ünlü yazar Yusuf Kaplan'dan RTÜK'e 'Çukur' tepkisi! "RTÜK sen ne işe yararsın?"

Çukur dizisinin dün yayınlanan son bölümünde yer alan şiddet dolu çatışma sahneleri tepkilere yol açtı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle çok ses getirdi. Bir sokak mafyasının hikayesini konu alan dizide, silahlar bir an olsun susmadı. İzleyiciler tarafından sosyalmedyada bu sahnelere oldukça yoğun tepkiler geldi.

"Şiddet pornografisi"

Her dakikasında şiddet görüntüleri yer alan diziye en sert tepki Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan geldi. Kaplan Twitter hesabından Çukur dizisini 'Şiddet pornografisi' olarak nitelendirdi.

Yusuf Kaplan, ülkede yaşanan cinayet artışının temel sebeplerinden birisi olarak sevilen dizilerin şiddet içerikleriyle dolu olduğunu hatırlatarak RTÜK'e seslendi.

RTÜK ne işe yararsın sen?

Yusuf Kaplan, dizideki şiddet sahneleriyle ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "#Çukur diye tam bir çukur dizi yayınlanıyor... Şiddetin pornografisi... Mahalleyi ayağa kaldırdı, mafya terör havası estiriyor! Sonra ülkede cinayetler aldı başını gidiyor diyoruz! RTÜK ne işe yararsın sen? Bu şiddete, dur diyemeyeceksen, ne işe yararsın sen gerçekten?" ifadelerini kullandı.