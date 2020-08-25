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Ekonomi Ünlü yatırım firmasından altın için kritik tahmin! Fiyatları artacak mı?
Ekonomi

Ünlü yatırım firmasından altın için kritik tahmin! Fiyatları artacak mı?

İngiltere’nin en önemli yatırım firmalarından Pacific Investment Management Co. (PIMCO), altın için kritik açıklamalarda bulundu. Değerli metallerde yarışın henüz bitmediğini tahvil faizlerinin düşük kalması ile altın fiyatlarının yükselmesi için hala bir alanı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:03:00 - 2020-08-25 13:15:22
Ünlü yatırım firmasından altın için kritik tahmin! Fiyatları artacak mı?

İngiltere’de bir yatırım firması, altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altın’ın değerli metal olarak yarışının bitmediğin, fiyatların artması için hala bir alanı olduğu belirtildi.

Yatırımcıların dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle güvenli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları 2000 dolar onsun üzerine çıkmıştı. Bu durum altın fiyatlarına rekor kırdırırken ABD tahvil faizlerini 0’ın altına çektiği için altının cazibesi arttı.

Altının hala gidecek yolu var

Johnson, blog sitesinde yaptığı paylaşım ile, “Bizim baz senaryomuz, faizlerin göreceli olarak bant içerisinde kalacağı. Bu görünüm ve momentum ile altına ilginin reel faize göre düzeltilmiş altın fiyatını yukarı çekeceği görüşümüz altının hala yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösteriyor." açıklamalarında bulundu.

 

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