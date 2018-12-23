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Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni

Papağana işkence etmesiyle kamuoyunda infiale neden olan Murat Özdemir, kendisini meşhur eden Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

23 Aralık 2018 Pazar 18:15

Geçtiğimiz günlerde papağan işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir'in ay başında attığı canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği anlar sosyal medyada olay oldu.

Ünlü yaptı, başına bela oldu

Şu an Bakırköy'de tedavi gören Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayın ve Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği sözler sosyal medya olay oldu. Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği görülen Özdemir'in "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dediği de görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:15
  1. Acun Ilıcalı
  2. Bakırköy
  3. 9 Aralık
  4. Aralık
  5. Fi
  6. HABERLER

YORUM YAZ

  • hercaihercai14 dk önce
    Bunlarin ikiside deli ve sapik!

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