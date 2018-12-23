Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni

Geçtiğimiz günlerde papağan işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir'in ay başında attığı canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği anlar sosyal medyada olay oldu.

Ünlü yaptı, başına bela oldu

Şu an Bakırköy'de tedavi gören Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayın ve Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği sözler sosyal medya olay oldu. Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği görülen Özdemir'in "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dediği de görülüyor.