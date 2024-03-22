Ünlü üniversite, üniversitenin yurdu ve ahlaksızlığın zirve yaptığı rezillik!

İstanbul'daki bir üniversite yurdunda Deniz Ö. ile Sarp T. arasında gayr-i meşru ilişki yaşandı.

İlişki rezaletinin ardından bir de "şantaj" kepazeliği patlak verdi.

Deniz Ö.'nün avukatı, Sarp T.'ye, müvekkilinin iddiaları üzerine 8 milyon lira ödeme yapmazsa, tecavüz suçlamasıyla dava açacaklarını ve bu durumda tutuklanacağımı söyledi.

'Tecavüz' diye suç duyurusunda bulundu!

Türkiye'nin tanınmış üniversitelerinden birinde eğitim gören 22 yaşındaki öğrenci Deniz Ö., aynı okulda okuyan 21 yaşındaki Sarp T. tarafından 4 Aralık 2023'te tecavüze uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Deniz Ö.'ye göre, olay günü Sarp T. ve arkadaşları ile birlikte alkol aldıktan sonra yurda dönmek üzere ayrıldı. Yolda düşüp yardım istemek için Sarp T.'yi çağırdı. İddiaya göre, çamaşır almak bahanesiyle girdikleri yurt çamaşırhanesinde tecavüz olayı gerçekleşti.

Sarp T., kendisine yöneltilen tecavüz suçlamalarını kabul etmedi. Deniz Ö. ile karşılıklı rıza temelinde yakınlaştıklarını belirtti. İfadesinde, "O gün bir araya geldiğimiz arkadaş grubumuzla vakit geçirdik. Deniz, gruptayken benimle fiziksel yakınlaşması oldu, bu durum bir arkadaşımızın rahatsız olmasına neden oldu. Deniz ayrıldıktan bir süre sonra 'ellerim acıyor, yardıma ihtiyacım var' diyerek beni çağırdı. Yanına vardığımda, çamaşırhaneye inmemiz gerektiğini söyledi ve orada karşılıklı rızamızla birlikte olduk" şeklinde konuştu.

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8 milyon lira talep edildi

Sarp T., Deniz Ö. ile yaşanan olayın ardından iki hafta geçtikten sonra, Deniz Ö.'nün avukatı olduğunu iddia eden bir şahsın kendisini arayıp 8 milyon TL talep ettiğini belirtti. Bu şahıs tarafından yapılan baskıda, istenen miktarı ödemezse tutuklanacağı ve büyük miktarda tazminat ödemek zorunda kalacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Sarp T., "Bu teklifi reddettim ve telefonu kapattım" dedi.

Mesajlar dosyaya girdi!

Sarp T. ile Deniz Ö. arasında geçen mesaj yazışmaları da dosyaya sunuldu. Deniz Ö.'nün şüpheliye alkollü olduğunu yazdığı, Sarp T.'nin ise, "üzerime atladın, gayet istekliydin" şeklinde yanıt vermesine karşın Deniz Ö.'nün buna karşı çıkmadığı görüldü.

Avukat, uzlaşmak için mesaj atmış

Deniz Ö'nün avukatının ise Sarp T. ile uzlaşmak için arayıp mesajlar gönderdiği tespit edildi. Tüm bu gerekçelerle Savcılık Sarp T. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Bu rezil olay Halk TV'de özel haber diye servis edildi.